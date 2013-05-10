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市场报道 | 2013年 5月 11日 星期六 04:35 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收跌，因库存猛增

路透5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，交易商称，因美国农业部预计，明年玉米供应猛增164%。

农业部在5月供需报告中预计，2013/14年美国新作玉米结转库存为20.04亿蒲式耳，略高于分析师的平均预估，且远高于今年(2012/13)的7.59亿蒲式耳。

农业部称，美国玉米和大豆产量创纪录将结束连续三年供应紧蹙的局面，但冬麦产量略低于预期，受多种天气问题影响。

一位农业气象学家称，本周末到下周初降水减少，使美国玉米播种加速，今年的玉米播种速度降至近30年来最慢。

现货7月合约低于所有移动均线，主要阻力位在50日移动均线切入位6.64-1/4美元，九日相对强弱指标报47。 　　 7月玉米合约 跌12-1/2美分，收报6.36-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为273,359口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> nC3N0AG05E (编译 母红; 审校 李军)
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