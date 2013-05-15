版本:
中国
市场报道 | 2013年 5月 16日 星期四 04:34 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货走低，因玉米播种加速和小麦市场回落的连带影响

路透5月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三走低，交易商称，受累于技术性卖盘，小麦市场急跌2%的连带影响，以及美国玉米播种将大幅向前推进的预期。

美国中西部气温升高，降水减少，加快玉米播种步伐，并使产量前景改善。但预期本周晚些时候将再度出现降雨。

美元走强令谷物和其他商品期货承压。

近月7月玉米合约 涨幅超过远月合约，因现货市场走坚。

CBOT报告今日有144口5月玉米合约交割。 　　7月玉米合约 回落1-3/4美分，报6.50-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为182,053口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐