芝加哥期市：CBOT玉米期货走低，因玉米播种加速和小麦市场回落的连带影响

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
路透5月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三走低，交易商称，受累于技术性卖盘，小麦市场急跌2%的连带影响，以及美国玉米播种将大幅向前推进的预期。
美国中西部气温升高，降水减少，加快玉米播种步伐，并使产量前景改善。但预期本周晚些时候将再度出现降雨。
美元走强令谷物和其他商品期货承压。
近月7月玉米合约 涨幅超过远月合约，因现货市场走坚。
CBOT报告今日有144口5月玉米合约交割。 7月玉米合约 回落1-3/4美分，报6.50-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为182,053口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。
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