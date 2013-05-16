芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，因出口疲弱及种植速度加快

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透5月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌，交易商称，因美国玉米出口销售缓慢，及美国玉米播种大幅向前推进。
美国农业部周度出口销售报告周四显示，上周出口销售美国旧作玉米219,900吨，介乎预估区间150,000-250,000吨，且出口销售新作玉米38,600吨，低于预期区间150,000-250,000吨。作物销售年度销售总计在10周低位。
一农业气象学家周四表示，本周天气较乾将可令农夫迅速种植玉米，但本周稍晚降雨将再度推迟美国玉米种植。玉米种植速度已是纪录来最慢。
7月玉米合约低于所有关键移动均线，主要阻力位是50日移动均线切入位6.56-1/2美元，九日相对强弱指标为48。 7月玉米合约 跌9-1/4美分，报6.41-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为165,270口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。