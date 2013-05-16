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市场报道 | 2013年 5月 17日 星期五 04:34 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，因出口疲弱及种植速度加快

路透5月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌，交易商称，因美国玉米出口销售缓慢，及美国玉米播种大幅向前推进。

美国农业部周度出口销售报告周四显示，上周出口销售美国旧作玉米219,900吨，介乎预估区间150,000-250,000吨，且出口销售新作玉米38,600吨，低于预期区间150,000-250,000吨。作物销售年度销售总计在10周低位。

一农业气象学家周四表示，本周天气较乾将可令农夫迅速种植玉米，但本周稍晚降雨将再度推迟美国玉米种植。玉米种植速度已是纪录来最慢。

7月玉米合约低于所有关键移动均线，主要阻力位是50日移动均线切入位6.56-1/2美元，九日相对强弱指标为48。 　　7月玉米合约 跌9-1/4美分，报6.41-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为165,270口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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