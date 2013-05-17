芝加哥期市：玉米期货上扬，因现货市场强劲且农户销售缓慢

路透5月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，交易商称，因现货市场强劲且农户销售缓慢。

现货7月合约 本周收涨2.7%。

美国中西部加工厂和乙醇生产厂的玉米现货价格大涨，谷物贸易商称，因加工利润率强劲，供应吃紧和农户销售缓慢。

一位农业气象学家称，本周的天气状况虽不够理想，但降雨有所减少，使美国农户开始加快玉米播种的速度，本周初，玉米播种速度已降至纪录最慢。

民间分析机构Informa Economics在给客户的一份报告中预测，美国2013年玉米播种面积为9,682.7万英亩，低于农业部目前预估的9,730万英亩。

7月现货合约低于所有关键移动均线，主要阻力位在50日移动均线切入位6.56美元，九日相对强弱指标为55。

7月玉米合约 升11-1/4美分，报6.52-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为231,085口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)