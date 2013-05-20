芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，因玉米种植活跃

中国债市动态：美债向好激励现券期货走暖，监管持续加强债市后市谨慎
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
路透5月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下跌，交易商说，因美国玉米种植过去几周被延推迟后，上周种植提速，且美国玉米种植带天气有利作物生长。
路透访问12名分析师的调查均值为，截至周日，美国玉米种植完成率料为63%，远低于五年均值的81%，且低于上年同期的96%。美国农业部在周一2000 GMT将公布最新的作物种植数据。
一农业气象学家表示，本周美国中西部大部份地区预料将降雨，将令玉米种植速度放缓，种植速度原本已在纪录低位。
美国农业部周一表示，民间出口商表示销售120,000吨新作物销售年度美国玉米到未具名目的地。
美国农业部周一称，上口出口检验1,460万蒲式耳玉米，高于700-1,100万蒲式耳预估区间。
美国商品期货交易委员会(CFTC)称，截至上周四一周，大型投机者增加CBOT玉米期货净多头头寸，至六周高位，因美国供应紧绌引发期货市场上涨。
7月现货合约低于所有关键移动均线，主要阻力位在50日移动均线切入位6.55-1/2美元，九日相对强弱指标为53。
7月玉米合约 跌3-1/4美分，报6.49-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为203,551口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。甚至在距离会议不到一周的3月9日，颇具影响力的纽约联储董事仍希望美联储保持贴现率不变，圣路易斯和明尼阿波利斯联储董事也希望维持贴现率不变。
路透悉尼4月13日 - 澳洲3月失业率持稳于5.9%，因就业人数增幅创1年半高位，这对于一直担心近期劳动力市场疲软的澳洲央行而言，是一大宽慰。