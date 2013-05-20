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市场报道 | 2013年 5月 21日 星期二 04:35 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，因玉米种植活跃

路透5月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下跌，交易商说，因美国玉米种植过去几周被延推迟后，上周种植提速，且美国玉米种植带天气有利作物生长。

路透访问12名分析师的调查均值为，截至周日，美国玉米种植完成率料为63%，远低于五年均值的81%，且低于上年同期的96%。美国农业部在周一2000 GMT将公布最新的作物种植数据。

一农业气象学家表示，本周美国中西部大部份地区预料将降雨，将令玉米种植速度放缓，种植速度原本已在纪录低位。

美国农业部周一表示，民间出口商表示销售120,000吨新作物销售年度美国玉米到未具名目的地。

美国农业部周一称，上口出口检验1,460万蒲式耳玉米，高于700-1,100万蒲式耳预估区间。

美国商品期货交易委员会(CFTC)称，截至上周四一周，大型投机者增加CBOT玉米期货净多头头寸，至六周高位，因美国供应紧绌引发期货市场上涨。

7月现货合约低于所有关键移动均线，主要阻力位在50日移动均线切入位6.55-1/2美元，九日相对强弱指标为53。

　　7月玉米合约 跌3-1/4美分，报6.49-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为203,551口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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