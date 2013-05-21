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市场报道 | 2013年 5月 22日 星期三 04:33 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收跌，因玉米种植进展迅速

路透5月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二下跌，交易商说，因美国玉米种植过去几周被延误后，上周提速，且美国玉米种植带天气有利作物生长。

美国农户利用上周大部份时间良好天气加快玉米播种速度。美国农业部周一稍晚公布的周度作物生长报告显示，上周美国玉米种植率为71%，高于之前一周的28%。

7月现货合约低于所有关键移动均线，主要阻力位在50日移动均线切入位6.54-1/2美元，九日相对强弱指标为46。

　　7月玉米合约 跌9-1/2美分，报6.40美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为263,687口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校　母红)
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