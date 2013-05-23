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市场报道 | 2013年 5月 24日 星期五 04:34 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，受库存紧张和出口数据带动

路透5月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高，交易商称因玉米库存紧张及出口数据有支撑作用。

美国农业部周度出口销售报告显示，上周美国净出口旧作玉米10.45万吨，预估区间为10-20万吨。新作玉米出口34.16万吨，预估为10-20万吨。

一农业气象学家周四表示，美国中西部部分地区未来一周至10日有降雨，将拖慢玉米播种的最后阶段，并可能导致农户由玉米转种大豆。

美国中西部玉米现货买价周四持稳至下滑，部分交易员报称本周玉米出售增加。

7月玉米合约 升3-1/2美分，报6.62美元。

现货月7月玉米合约关键支撑位在50日移动均线切入位6.53美元，关键阻力位在100日移动均线切入位6.75美元，九日相对强弱指标为59。

今日CBOT玉米期货成交量预计为228,611口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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