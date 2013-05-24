版本:
中国
市场报道 | 2013年 5月 25日 星期六 04:34 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因预报美国中西部将有降雨

路透5月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下滑，交易商表示，因预报中西部将有降雨，会改善刚播种作物的前景。

本周CBOT-7月玉米期货升0.6%。

交投清淡，因下周一为美国阵亡将士纪念日假期。玉米成交量略高于250日移动均值的一半。下周一，谷物市场将休市。

7月玉米合约 跌4-3/4美分，报6.57-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为162,745口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐