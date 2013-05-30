芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因现货市场疲弱及出口销售缓慢

路透5月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低，交易商称因现货市场走软、旧作玉米出口销售缓慢以及获利了结。

跌势放缓，且新作12月玉米期货因相对于7月合约的价差交易而上涨，因美国中西部潮湿天气拖慢玉米播种，并威胁到产量。

一农业气象学家表示，周四晚至周末还有降雨将进一步拖慢美国中西部玉米和大豆的播种，威胁到两种作物的种植面积和产量。

市场预计周五美国农业部将公布上周出口销售美国旧作玉米0-20万吨，新作玉米60-80万吨。

7月合约的关键支撑位在50日移动均线切入位6.49-3/4美元，主要阻力位在100日移动均线切入位6.74美元。九日相对强弱指标为51。 7月玉米合约 跌10-3/4美分，报6.54-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为235,660口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)