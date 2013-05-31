芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因降雨推迟美国玉米种植

路透5月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，交易商说，因美国作物种植带降雨过量，令2013年玉米最后播种速度放慢，且威胁到可能将降低种植面积及单产预期。

一农业气象学家周五说，美国中西部在本周稍晚至周末的进一步降雨将再推迟玉米和大豆种植，并威胁将降低2013作物季的潜在单产。

Global Weather Monitoring气象学家John Dee说，”这不是最好的情况，未来两天将有更多降水。"

一爱荷华州气候学家周五说，美国最大的玉米和大豆种植州爱荷华州的春季降雨量是141年前开始有记录以来最高，令玉米种植缓慢，及威胁单产。

交易员表示，美国中西部现货玉米周五持平，且卖盘清淡，因农夫在完成作物种植。

美国农业部周五称，上周美国出口销售85,700吨美国旧作玉米，介于0-200,000吨预估区间，出口销售789,600吨美国新作玉米，接近600,000-800,000吨预估区间的高端。

7月合约的关键支撑位在50日移动均线切入位6.48-1/2美元，阻力位在100日移动均线切入位6.73-3/4美元。九日相对强弱指标为57。 7月玉米合约 涨7-3/4美分，报6.62美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为272,689口。(完)

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