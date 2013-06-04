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市场报道 | 2013年 6月 5日 星期三 04:34 BJT

芝加哥期市：CBOT-7月玉米期货收高，因现货市场走坚及农户卖出缓慢

路透6月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)旧作7月玉米期货周二收高，交易商说，因农户卖出缓慢，现货市场坚挺及玉米库存紧蹙。

交易商表示，出脱12月/7月套利交易，对7月合约提供进一步支持。

新作12月玉米合约 收低，因套利交易活跃，因交易商买入7月合约并卖出12月合约，预期被推迟的美国玉米种植将很快结束。

美国农业部周一稍晚表示，最新一周美国玉米种植率为91%，高于上周的86%，低于五年均值95%。美国农业部说，玉米生长优良率为63%，低于一年前的72%。

美国玉米种植面积将可能较美国农业部5月10日的预估值少大约200万英亩或2%，因今春美国中西部降水为史上最多的年份之一，影响田间作业。路透访问15名分析师的调查周一预计，美国农户可能改种大豆。

7月玉米合约关键支撑位在50日移动均线切入位6.46-1/2美元，阻力位在100日移动均线切入位6.73-1/4美元。九日相对强弱指标为55。

　　7月玉米合约 升4-3/4美分，报6.60-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为215,255口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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