芝加哥期市：CBOT玉米期货多数收跌，近月7月合约因现货供应紧缺上涨

路透6月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三多数收跌，但近月7合约小涨，交易商称，受助于现货市场走坚和乙醇生产商的需求。

美国能源资料协会(EIA)表示，美国乙醇日产量最近一周增至88.5万桶。乙醇库存增加36.4万桶，至1,341万桶。

新作新12月玉米合约 连跌第三日。该合约盘中回落至每蒲式耳5.41-1/4美元，此为接近50日均线的一周低位，后削减跌幅，收报5.42-1/4美元。

一位农业气象学家称，未来一周将出现的间歇性阵雨将使美国中西部最后阶段的播种放缓，但充足的土壤湿度将有助于已播种作物的生长。

不过，产量预估机构Lanworth将全球玉米产量预估下调400万吨，至9.61亿吨，因播种延迟，使对美国玉米种植面积的预期被调降。

Lanworth将美国玉米收成预期下调至138亿蒲式耳，较之前的预估低1%，因预计玉米种植面积将减少80万英亩。

Informa Economics将巴西2012/13年玉米产量预估从7,630万吨上调至7,850万吨。

市场预计，美国农业部周四公布的报告将显示，上周出口销售2012/13年美国玉米10-20万吨，2013/14年玉米50-70万吨。 7月玉米合约 收跌1-1/4美分，报6.60-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为250,367口。(完)

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