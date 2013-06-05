芝加哥期市：CBOT玉米期货多数收跌，近月7月合约因现货供应紧缺上涨

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透6月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三多数收跌，但近月7合约小涨，交易商称，受助于现货市场走坚和乙醇生产商的需求。
美国能源资料协会(EIA)表示，美国乙醇日产量最近一周增至88.5万桶。乙醇库存增加36.4万桶，至1,341万桶。
新作新12月玉米合约 连跌第三日。该合约盘中回落至每蒲式耳5.41-1/4美元，此为接近50日均线的一周低位，后削减跌幅，收报5.42-1/4美元。
一位农业气象学家称，未来一周将出现的间歇性阵雨将使美国中西部最后阶段的播种放缓，但充足的土壤湿度将有助于已播种作物的生长。
不过，产量预估机构Lanworth将全球玉米产量预估下调400万吨，至9.61亿吨，因播种延迟，使对美国玉米种植面积的预期被调降。
Lanworth将美国玉米收成预期下调至138亿蒲式耳，较之前的预估低1%，因预计玉米种植面积将减少80万英亩。
Informa Economics将巴西2012/13年玉米产量预估从7,630万吨上调至7,850万吨。
市场预计，美国农业部周四公布的报告将显示，上周出口销售2012/13年美国玉米10-20万吨，2013/14年玉米50-70万吨。 7月玉米合约 收跌1-1/4美分，报6.60-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为250,367口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。