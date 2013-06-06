芝加哥期市：CBOT玉米期货收涨，新作合约领涨

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透6月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收涨，新作合约领涨，交易商称，受助于技术性买盘和美国作物天气的不确定性。
天气预报模型做出的美国中西部下周降水情况预期相互矛盾，引发对玉米最后阶段播种被延迟的担忧。
一位农业气象学家称，未来一周到10天内将迎来降雨，可能使播种进程放缓。
美元大幅走软也提供支撑。
新作12月玉米合约 大幅攀升，稍早跌至50日均线之下，为5月28日来首次。
美国农业部报告称，上周出口销售2012/13年玉米107,200吨，2013/14年玉米51,600吨，均接近市场预估的10-20万吨和50-70万吨的低端。
巴西农业部将该国玉米产量预期从之前的7,800万吨上调至创纪录的7,850万吨。 7月玉米合约 升2-1/2美分，报6.63-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为172,389口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。