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市场报道 | 2013年 6月 7日 星期五 04:35 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收涨，新作合约领涨

路透6月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收涨，新作合约领涨，交易商称，受助于技术性买盘和美国作物天气的不确定性。

天气预报模型做出的美国中西部下周降水情况预期相互矛盾，引发对玉米最后阶段播种被延迟的担忧。

一位农业气象学家称，未来一周到10天内将迎来降雨，可能使播种进程放缓。

美元大幅走软也提供支撑。

新作12月玉米合约 大幅攀升，稍早跌至50日均线之下，为5月28日来首次。

美国农业部报告称，上周出口销售2012/13年玉米107,200吨，2013/14年玉米51,600吨，均接近市场预估的10-20万吨和50-70万吨的低端。

巴西农业部将该国玉米产量预期从之前的7,800万吨上调至创纪录的7,850万吨。 　　7月玉米合约 升2-1/2美分，报6.63-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为172,389口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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