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市场报道 | 2013年 6月 8日 星期六 06:00 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因潮湿天气拖慢美国玉米播种进度

路透6月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，交易商称因潮湿天气拖慢美国玉米播种进度，威胁到种植面积和产量。

交易商表示，旧作7月期货涨幅有限，因指数基金开始展期至远月合约。

一农业气象学家表示，下周降雨将对试图完成本季玉米和大豆播种的农户而言构成挑战。 　　7月玉米合约 升3美分，报6.66-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为295,749口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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