芝加哥期市：CBOT玉米收高，静待USDA供需报告

路透6月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收升，交易商说，因库存紧张，多头套利交易，及在周三美国农业部6月供需报告公布前有技术性回补空头。

分析师平均预期，2012/13年旧作玉米结转库存为7.59亿蒲式耳，和美国农业部5月时的预估不变，预期2013/14年新作玉米结转库存为17.95亿蒲式耳，低于美国农业部5月时预估的20.04亿。

路透访问15名分析师的调查显示，预期今年美国玉米种植面积将较美国农业部目前预期的9,730万英亩少150万英亩。

CBOT-7月玉米合约的关键支撑位在50日移动均线切入位6.43-1/2美元，阻力位在100日移动均线切入位6.70-3/4美元。九日相对强弱指标为52。 7月玉米合约 涨9-1/2美分，报6.59-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为264,698口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)