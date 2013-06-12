芝加哥期市：CBOT玉米收低，因USDA玉米库存数据利空

人民币衍生品：境内美元掉期曲线续下移，对人民币紧张的担忧有所缓解
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。
路透6月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低，交易商表示，因美国政府报告的新作及旧作玉米库存数据利空市场。
美国农业部(USDA)在6月供需报告中表示，2012/13年旧作玉米结转库存总计7.69亿蒲式耳，2013/14年新作玉米结转库存为19.49亿蒲式耳，分别高于分析师平均预期的7.59亿蒲式耳和17.95亿蒲式耳。
交易员称，美国中西部现货玉米持稳至大幅走高，因在USDA公布6月作物报告时，农夫卖盘缓慢。
CBOT-7月玉米合约的关键支撑位在50日移动均线切入位6.44美元，阻力位在100日移动均线切入位6.70-1/4美元。九日相对强弱指标为46。 7月玉米合约 跌8-3/4美分，报每蒲式耳6.50-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为352,911口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。
0710GMT * 今天英国将公布很多数据，但英镑可能更主要受到月末资金流动的影响 * 料出现欧元/英镑买盘，鉴于欧洲盘初的走势或许买盘会持续 * 欧元/英镑迄今上涨25个跳动点，可能归因于真正的资金流出现之前的投机性买盘 * 出于月底仓位再平衡目的，预计也会出现温和的英镑/美元卖盘 * 但多数交易商仍做空英镑，肯定会抵消上述两者的影响 (完) (编译 王兴亚; 审校 李春喜)
路透首尔3月31日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0722GMT，外资 在韩国股市买超242亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 3 月31日 24.2 30.3 -114.2 ^3 月30日 89.4 -169.2 65.6 3 月29日 -61.8 -26.4 36.8 3 月28日 20.7 -81.8 1.9 3 月27日 36.4 -104.7 16.7 3 月24日 -89.1