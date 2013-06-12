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市场报道 | 2013年 6月 13日 星期四 04:35 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米收低，因USDA玉米库存数据利空

路透6月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低，交易商表示，因美国政府报告的新作及旧作玉米库存数据利空市场。

美国农业部(USDA)在6月供需报告中表示，2012/13年旧作玉米结转库存总计7.69亿蒲式耳，2013/14年新作玉米结转库存为19.49亿蒲式耳，分别高于分析师平均预期的7.59亿蒲式耳和17.95亿蒲式耳。

交易员称，美国中西部现货玉米持稳至大幅走高，因在USDA公布6月作物报告时，农夫卖盘缓慢。

CBOT-7月玉米合约的关键支撑位在50日移动均线切入位6.44美元，阻力位在100日移动均线切入位6.70-1/4美元。九日相对强弱指标为46。 　　7月玉米合约 跌8-3/4美分，报每蒲式耳6.50-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为352,911口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校　李军)

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