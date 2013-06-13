芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因天气状况有利玉米作物生长

路透6月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低，因美国天气接近完美有利玉米生长，且上日美国农业部公布利空的供需报告带来的卖压持续。

一农业气象学家说，美国中西部北部在本周中降水，令余下的玉米和大豆播种进度放缓，但同时在主要生长季节来临前为土壤增加水份。

美国农业部(USDA)在周三公布的6月供需报告表示，2012/13年旧作玉米结转库存总计7.69亿蒲式耳，高于分析师平均预期的7.59亿蒲式耳。

USDA称，2013/14年新作玉米结转库存为19.49亿蒲式耳，高于分析师平均预期的17.95亿蒲式耳。

中国商业企业及饲料厂势将增力玉米进口，因中国縠物收储量多于预期。

CBOT-7月玉米合约的关键支撑位在50日移动均线切入位6.44-1/4美元，阻力位在100日移动均线切入位6.69-1/2美元。九日相对强弱指标为41。 7月玉米合约 跌7-1/4美分，报每蒲式耳6.43-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为317,300口。(完)

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