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市场报道 | 2013年 6月 18日 星期二 04:43 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因现货市场大涨

路透6月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高，交易商称因农户卖盘缓慢以及玉米库存紧张令现货市场大涨。

但美国作物生长天气将恢复近乎理想的状态，令投资人预计美国玉米产量将创纪录，玉米期货升势放缓。

Global Weather Monitoring气象学家John Dee表示，“焦点转向良好的生长天气。农夫本周应完成种植。”

美国农业部周一表示，上周美国出口检验玉米1,410万蒲式耳，高于预估的600-800万。

CBOT-7月玉米合约的关键支撑位在100日移动均线切入位6.68-1/4美元。九日相对强弱指标为60。 　　7月玉米合约 涨13-1/2美分，报每蒲式耳6.68-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为292,755口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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