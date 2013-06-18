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市场报道 | 2013年 6月 19日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，因现货走强及库存紧张

路透6月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨，交易商称，因现货走强及库存紧张。

交易商表示，旧作7月玉米升幅受限，因农夫卖盘增加，对7月/12月利多套利交易获利了结，及7月合约展期至12月。

现货市场交易员说，现货玉米保持在历史高水平，因玉米库存紧张。

玉米期货升势放缓，因美国天气接近完美，有利作物生长，导致预期玉米收成将创纪录高位。

一农业气象学家周二表示，美国中西部西部骤雨从本周中持续至周末，将使玉米和大豆晚期播种停顿，但为土壤提供宝贵水份，迎来主要的种植季。

　　7月玉米合约 涨4-3/4美分，报每蒲式耳6.73-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为404,865口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校　李军)
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