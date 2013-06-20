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市场报道 | 2013年 6月 21日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因美联储暗示将缩减刺激计划

路透6月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低，交易商表示，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将很快停止向经济挹注资金，导致金融市场普遍下跌，且数据直指中国经济增长放缓，也令玉米下跌。

宏观经济因素提振美元 ，同时重创包括原油 、黄金 和玉米 在内的商品市场。道指 也下挫。

获利了结也拖累玉米期货，之前一日玉米大涨，因担忧美国中西部作物种植带气温上升降水减少。

美国农业部周四出口销售报告显示，上周净出口销售旧作玉米133,400吨，高于预估的50,000-100,000吨，净出口销售新作玉米77,100吨，低于预估的150,000-250,000吨。

7月合约关键支撑位在100日移动均线切入位6.67美元。九日相对强弱指标为58。

　　7月玉米合约 跌9美分，报每蒲式耳6.73-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为282,218口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校　母红)
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