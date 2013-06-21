芝加哥期市：CBOT玉米期货收跌，因作物天气良好且现货市场疲弱

标题新闻：欧洲央行管委斯麦茨称即便经济动能增强，欧洲央行还是应坚持其政策指引阐明的路径
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路透6月21日 - 芝加哥芝期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，交易商称，因美国玉米2013年产量前景改善，且现货市场走低。
一位农业气象学家周五称，对玉米生长和收割而言，美国未来两周的天气状况接近完美，各地气温攀升且降水减少。
交易商称，在中西部河流口岸，玉米现货买入价走低，受累于出口需求减少，运输成本增加。而内陆加工厂和乙醇生产厂的玉米买入价多数持稳，因供应吃紧。
在下周五农业部公布6月种植面积和季度库存报告前，交易商开始调整头寸。
接受路透调查的25位分析师的平均预期为，2013年美国玉米种植面积总计达9,531.3万英亩，低于农业部3月预估的9,728.2万英亩，但仍是69年来大种植面积第二大的一年。
结束路透调查的21位分析师的平均预期为，6月1日美国玉米库存为28.45亿蒲式耳，为16年来同期最低库存，且低于上年同期的31.48亿蒲式耳。
7月合约的关键支撑位见50日移动均线切入位6.49-1/2美元，阻力位在100日移动均线切入位6.66-1/2美元。九日相对强弱指标为49。
7月玉米合约 跌11-1/2美分，报6.61-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为265,278口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> nC3N0D4019 (编译 母红; 审校 李军)
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路透3月27日 - 本月初上市的Snap 股价周一盘初上扬1.3%， 此前多家券商给予该股初始评级。 花旗和德意志银行给予该股“买入”初始评级，瑞信给予的初始评级 为“表现优于大盘”，美银美林给予的初始评级为“中性”。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透3月27日 - 美国股市周一开盘下跌，受银行股走低拖累，因医保议案失败令人们对特朗普总统实施其宏大经济计划的能力提出质疑，“特朗普行情”看似终结。