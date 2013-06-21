芝加哥期市：CBOT玉米期货收跌，因作物天气良好且现货市场疲弱

路透6月21日 - 芝加哥芝期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，交易商称，因美国玉米2013年产量前景改善，且现货市场走低。

一位农业气象学家周五称，对玉米生长和收割而言，美国未来两周的天气状况接近完美，各地气温攀升且降水减少。

交易商称，在中西部河流口岸，玉米现货买入价走低，受累于出口需求减少，运输成本增加。而内陆加工厂和乙醇生产厂的玉米买入价多数持稳，因供应吃紧。

在下周五农业部公布6月种植面积和季度库存报告前，交易商开始调整头寸。

接受路透调查的25位分析师的平均预期为，2013年美国玉米种植面积总计达9,531.3万英亩，低于农业部3月预估的9,728.2万英亩，但仍是69年来大种植面积第二大的一年。

结束路透调查的21位分析师的平均预期为，6月1日美国玉米库存为28.45亿蒲式耳，为16年来同期最低库存，且低于上年同期的31.48亿蒲式耳。

7月合约的关键支撑位见50日移动均线切入位6.49-1/2美元，阻力位在100日移动均线切入位6.66-1/2美元。九日相对强弱指标为49。

7月玉米合约 跌11-1/2美分，报6.61-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为265,278口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> nC3N0D4019 (编译 母红; 审校 李军)