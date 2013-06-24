芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因天气状况有利作物生长及股市大跌

美国热股：Seadrill股价暴跌40%，因公司发出警告且在重组债务
路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
路透6月24日 - 芝加哥芝期货交易所(CBOT)玉米期货周一收低，交易商称因美国中西部天气状况有利作物生长，且股市大跌。
美股周一盘中降至两个月低点，因投资人担心美联储计划缩减刺激措施以及中国信贷紧张可能殃及经济。
一农业气象学家周一表示，美国中西部气温上升以及土壤湿度充足有助于新播种的玉米和大豆作物的生长，提振了今年丰产的前景。
分析师周一表示，随着气温上升，美国最近播种的玉米和大豆作物质量可能在过去一周略有改善。
美国农业部周一公布，上周出口检验玉米580万蒲式耳，低于市场预估的700-1,100万。
在周五1600GMT，美国农业部发布6月种植面积和季度库存报告前，市场有轧平仓位的动作。
路透访查的25位分析师预估均值为今年美国玉米播种面积为9,531.3万英亩，低于农业部3月预估的9,728.2万，但仍是69年来第二大播种面积。
路透访查的21位分析师对美国截至6月1日玉米库存的预估均值为28.45亿蒲式耳，为16年来同期最少，低于去年6月1日的31.48亿。
7月合约的关键支撑位见50日移动均线切入位6.49-3/4美元，阻力位在100日移动均线切入位6.65-3/4美元。九日相对强弱指标为45。
7月玉米合约 跌8-1/2美分，报6.53-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为221,777口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
路透4月4日 - 三位匿名知情人士周一透露，美国手包和饰品厂商Kate Spade还将再经过几周时间洽商公司的出售事宜，此前该公司已经于上周接到了蔻驰(Coach)的收购要约。
路透4月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 281.2 103 281.3 8 * 5月 262.5 111 260.5 34 * 6月 251.9 109 253.1 29 * 7月 245.0 298 246.0 29 * 8月 240.4 1,824 240.8 149 * 9月 236.7 4,732 236.7 462 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译