芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因天气状况有利作物生长及股市大跌

路透6月24日 - 芝加哥芝期货交易所(CBOT)玉米期货周一收低，交易商称因美国中西部天气状况有利作物生长，且股市大跌。

美股周一盘中降至两个月低点，因投资人担心美联储计划缩减刺激措施以及中国信贷紧张可能殃及经济。

一农业气象学家周一表示，美国中西部气温上升以及土壤湿度充足有助于新播种的玉米和大豆作物的生长，提振了今年丰产的前景。

分析师周一表示，随着气温上升，美国最近播种的玉米和大豆作物质量可能在过去一周略有改善。

美国农业部周一公布，上周出口检验玉米580万蒲式耳，低于市场预估的700-1,100万。

在周五1600GMT，美国农业部发布6月种植面积和季度库存报告前，市场有轧平仓位的动作。

路透访查的25位分析师预估均值为今年美国玉米播种面积为9,531.3万英亩，低于农业部3月预估的9,728.2万，但仍是69年来第二大播种面积。

路透访查的21位分析师对美国截至6月1日玉米库存的预估均值为28.45亿蒲式耳，为16年来同期最少，低于去年6月1日的31.48亿。

7月合约的关键支撑位见50日移动均线切入位6.49-3/4美元，阻力位在100日移动均线切入位6.65-3/4美元。九日相对强弱指标为45。

7月玉米合约 跌8-1/2美分，报6.53-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为221,777口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)