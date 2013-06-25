芝加哥期市：库存紧蹙推升7月CBOT玉米期货，天气状况改善打压12月合约走低

路透6月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)旧作7月玉米合约周二收涨，因玉米库存紧蹙，新作12月合约走低，因美国天气状况良好，有利于作物生长。

一位农业气象学家周二表示，美国中西部未来至少一到两周的天气状况对玉米和大豆生长而言接近完美。

美国农业部在周一公布的周度报告中称，过去一周美国玉米和大豆作物生长状况改善，但大豆播种仍落后于计划，因美国中西部北部和西部地区出现阶段性强降雨。

在本周五农业部公布6月种植和季度库存报告前，市场进行头寸调整。

接受路透调查的25位分析师的平均预期为，2013年美国玉米播种面积为9,531.3万英亩，低于农业部3月时预期的9,728.2万英亩，但仍为69年来第二大播种面积。

接受路透调查的21位分析师的平均预期为，截至6月1日，美国玉米库存为28.45亿蒲式耳，为16年来同期最低库存水平，低于上年同期的31.48亿蒲式耳。

7月玉米合约的关键支撑位为50日移动均线切入位6.50-1/4美元，阻力位在100日移动均线切入位6.65美元。九日相对强弱指标为47。

7月玉米期货 收涨3-1/2美分，报每蒲式耳6.56-3/4美元。12月玉米期货 跌2美分，报每蒲式耳5.44-1/2美元。(完)

今日CBOT小麦期货预估成交量为225,706口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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