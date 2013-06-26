芝加哥期市：CBOT-7月大豆期货受现货坚挺带动收高，远月合约下滑

路透6月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收盘涨跌互见，交易商称，近月7月合约连升三日，因美国供应紧张，但有利的作物天气对远月合约施压。
交易商预计，周五7月合约收割交割通知日时大豆和豆粕期货将没有交割，这对7月合约也有支撑作用。
在美国农业部季度库存和种植面积报告发布前有交易商调整仓位。分析师预估均值为美国截至6月1日库存为4.42亿蒲式耳，为2004年来最低，一年前为6.67亿。
市场对今年美国大豆种植面积的预估均值为7,790万英亩，高于美国农业部3月预估的7,710万。但一些分析师预计种植推迟可能迫使美国农业部在今夏稍后修改数据。
CBOT-7月大豆 上涨9美分，报每蒲式耳15.34-1/4美元。
7月豆粕合约 收高4.5美元，报每短吨463.3美元。7月豆油合约 跌0.51美分，报46.63美分。
今日CBOT大豆预估成交量为175,142口，豆粕为85,879口，豆油为98,278口。
以下为CBOT农产品期货在1905 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 664.50 7.75 1.2% -4.8%
CBOT大豆 1534.25 9.00 0.6% 8.1%
CBOT豆粕 463.30 4.50 1.0% 10.2%
CBOT豆油 46.63 -0.51 -1.1% -5.1%
CBOT小麦 667.00 -8.75 -1.3% -14.3%
CBOT稻米 1564.50 7.50 0.5% 5.3%
EU小麦 197.25 0.50 0.3% -21.2%
NYMEX原油期货 95.61 0.29 0.3% 4.1%
道琼工业指数 14,932 172 1.2% 14.0%
现货金 1226.34 -50.40 -3.9% -26.8%
欧元/美元 1.3008 -0.0074 -0.6% -1.4%
美元指数 82.9370 0.3560 0.4% 4.0%
波罗的海
乾散货指数 1125 35 3.2% 60.9%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李军; 审校 利棣儿)