芝加哥期市：CBOT-7月玉米期货因库存紧绌收高，料7月合约没有交割

标题新闻：希腊与欧元区债权人就改革要点达成一致，这是释放新贷款的前提条件--欧元集团主席迪塞尔布洛姆
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路透6月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)旧作7月玉米期货周四收升，交易商说，因库存紧绌及预期没有7月玉米交割。
交易商和分析师说，美国玉米，大豆和豆粕供应稀少，应该使这些CBOT－7月商品合约在周五首个交割通知日没有交割。
新作12月玉米合约下跌，因美国玉米种植带的天气良好，有利作物生长，美国玉米可能丰收。
美国农业部(USDA)周四称，出口销售旧作玉米总计336,600吨，高于预估的100,000-200,000吨；出口销售新作玉米总计153,600吨，介乎150,000-250,000吨预估区间。
在美国农业部周五1600 GMT公布6月作物种植面积及季度库存报告前，市场轧平头寸。
接受路透调查的25为分析师的平均预估为，2013年美国玉米种植面积为9,531.3万英亩，低于农业部3月预估的9,728.2万英亩，但仍是69年来第二大种植面积。
接受路透调查的21位分析师的平均预估为，6月1日美国玉米库存为28.45亿蒲式耳，为16年来同期最低库存，上年同期库存为31.48亿蒲式耳。
7月合约的关键支撑位在50日移动均线切入位6.51-1/4美元，九日相对强弱指标为56。
7月玉米合约 升2-3/4美分，报6.67-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为304,615口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> nC3N0DR01B (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f