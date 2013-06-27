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市场报道 | 2013年 6月 28日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT-7月玉米期货因库存紧绌收高，料7月合约没有交割

路透6月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)旧作7月玉米期货周四收升，交易商说，因库存紧绌及预期没有7月玉米交割。

交易商和分析师说，美国玉米，大豆和豆粕供应稀少，应该使这些CBOT－7月商品合约在周五首个交割通知日没有交割。

新作12月玉米合约下跌，因美国玉米种植带的天气良好，有利作物生长，美国玉米可能丰收。

美国农业部(USDA)周四称，出口销售旧作玉米总计336,600吨，高于预估的100,000-200,000吨；出口销售新作玉米总计153,600吨，介乎150,000-250,000吨预估区间。

在美国农业部周五1600 GMT公布6月作物种植面积及季度库存报告前，市场轧平头寸。

接受路透调查的25为分析师的平均预估为，2013年美国玉米种植面积为9,531.3万英亩，低于农业部3月预估的9,728.2万英亩，但仍是69年来第二大种植面积。

接受路透调查的21位分析师的平均预估为，6月1日美国玉米库存为28.45亿蒲式耳，为16年来同期最低库存，上年同期库存为31.48亿蒲式耳。

7月合约的关键支撑位在50日移动均线切入位6.51-1/4美元，九日相对强弱指标为56。

　　7月玉米合约 升2-3/4美分，报6.67-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为304,615口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> nC3N0DR01B (编译 利棣儿；审校 母红)
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