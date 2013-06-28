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市场报道 | 2013年 6月 29日 星期六 04:44 BJT

芝加哥期市：7月玉米期货跳升，12月合约受农业部数据拖累重挫

路透6月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)旧作7月玉米合约周五收涨，新作12月合约跌至一年低位，交易商称，因农业部报告显示，美国玉米种植面积预估远高于市场预期，且预报显示美国玉米种植带天气接近理想状态。

利空的种植报告和有利的季度库存报告影响旧作/新作价差，根据初步收盘数据，现货7月合约 相对于新作12月合约 上扬42美分。

周五是7月合约的首个交割通知日，今日无玉米合约交割，再度显示旧作玉米库存吃紧。

美国农业部周五表示，美国农户今春种植玉米9,737.9万英亩，高于分析师的平均预期9,531.3万英亩，今年的种植面积为1936年以来最大。

美国农业部在季度库存报告中指出，截至6月1日，玉米供应共计27.64亿蒲式耳，低于分析师的平均预估28.45亿蒲式耳。

一位农业气象学家称，预计7月初美国中西部天气状况对玉米和大豆生长而言接近理想状态，气温适中，偶有阵雨。

交易商称，美国中西部玉米现货买入价周五大幅走低，因农户加快出售的步伐。

7月合约的关键支撑位在50日移动均线切入位6.63-1/4美元，阻力位为200日移动均线切入位6.95美元。九日相对强弱指标为64。

7月玉米合约 升12美分，报6.79-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为445,833口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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