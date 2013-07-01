芝加哥期市：CBOT玉米期货走低，因美国天气有利作物生长且现货价格走低

路透7月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收跌，交易商称，因现货价格走低，以及预报显示，美国中西部天气状况对作物生长非常有利。
一位农业气象学家周一称，本周气温适中，且没有降雨，有助于美国农户完成大豆最后阶段的播种，并促进已播种玉米和大豆的生长。
路透对分析师的调查显示，过去一周，美国玉米和大豆生长状况可能改善，因气温上升且天气晴朗，提振土壤适度充足地区的作物生长。
谷物贸易商称，美国中西部现货玉米价格周一急跌，因近月期货价差触及合约高位，且新作生长状况改善。
农业部周五公布的报告显示，本作物年度，美国玉米种植面积远高于市场预期。这也重压玉米价格。
美国农业部周一表示，上周出口检验玉米1,480万蒲式耳，高于市场预估的500-1,000万蒲式耳。
7月合约的关键支撑位在50日移动均线切入位6.52-3/4美元，阻力位在100日移动均线切入位6.62-3/4美元。九日相对强弱指标为46。
7月玉米合约 跌23-3/4美分，报6.55-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为301,962口。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)