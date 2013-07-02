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市场报道 | 2013年 7月 3日 星期三 05:05 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因库存紧张及7月合约没有交割

路透7月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收高，交易商称因玉米库存紧张，且7月合约没有交割。

CBOT期货市场周三将在1700GMT收市，并在周五1330GMT重开，周四将因美国独立日假期休市一天。

在技术面呈超卖的情况下，低吸买盘也提振玉米期货，但美国天气状况对作物生长近乎理想，限制了市场的升幅。

一农业气象学家周二表示，未来两周气温适中，且有零星降雨将提振新播种的美国玉米和大豆作物生长。

美国农业部周一晚发布，美国玉米优良率为67%，高于之前一周的65%和一年前的48%。

7月合约的关键支撑位在50日移动均线切入位6.53-3/4美元，阻力位在100日移动均线切入位6.62-1/4美元。九日相对强弱指标为55。 　　7月玉米合约 升17-1/4美分，报6.72-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为245,940口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 李军; 审校 母红)

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