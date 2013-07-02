芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因库存紧张及7月合约没有交割

路透7月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收高，交易商称因玉米库存紧张，且7月合约没有交割。
CBOT期货市场周三将在1700GMT收市，并在周五1330GMT重开，周四将因美国独立日假期休市一天。
在技术面呈超卖的情况下，低吸买盘也提振玉米期货，但美国天气状况对作物生长近乎理想，限制了市场的升幅。
一农业气象学家周二表示，未来两周气温适中，且有零星降雨将提振新播种的美国玉米和大豆作物生长。
美国农业部周一晚发布，美国玉米优良率为67%，高于之前一周的65%和一年前的48%。
7月合约的关键支撑位在50日移动均线切入位6.53-3/4美元，阻力位在100日移动均线切入位6.62-1/4美元。九日相对强弱指标为55。
7月玉米合约 升17-1/4美分，报6.72-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为245,940口。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)