芝加哥期市：CBOT-7月玉米期货收高，新作12月合约跌至两年半低位

路透7月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五涨跌不一，旧作7月玉米期货收高，因库存紧绌，而新作12月合约下挫至两年半低位，因天气有利美国作物生长，交易商说。

美元全线上涨，兑日圆触及五周高位，兑欧元涨至六周峰值，因好于预期的美国就业数据巩固了对美联储可能早至9月开始缩减购债计划的预期。

CBOT-7月玉米合约没有交割，为玉米供应紧张的另一个迹象。

一农业气象学家周五说，美国中西部玉米及大豆种植地区接近完美的天气预料将持续至至少7月中。

美国农业部周五表示，民间出口商报称销售120,000吨2013/14作物销售年度交割的美国玉米到不知明目的地。

美国农业部周度出口销售报告周五显示，上周出口销售旧作玉米总计233,200吨，接近0-250,000吨预估区间的高端，出口销售81,400吨新作玉米，低于200,000-400,000吨预估区间。

7月合约的关键支撑位在100日移动均线切入位6.62美元，阻力位在200日移动均线切入位6.93-1/4美元。九日相对强弱指标为61。 7月玉米合约 升6-1/2美分，报6.84-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为163,931口。(完)

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