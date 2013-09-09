芝加哥期市：玉米期货收跌，受累于现货市场走弱和收割压力

路透9月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收跌，交易商称，受累于现货价格走低，以及美国大规模玉米收割即将展开。

美国中西部现货玉米基差多数走低，交易商称，因收割正在展开，以及农户结清最后的旧作玉米供应。

在美国农业部周四公布月度供需报告前，交易商开始建立头寸。

接受路透调查的29位分析师的平均预估为，2013年美国玉米产量为创纪录的136.20亿蒲式耳，低于农业部8月时预期的137.63亿蒲式耳。

分析师周一称，预计上周美国玉米和大豆优良率再度下降，延续近一个月的下降趋势，因土壤持续干燥，尤其是爱荷华等主要种植区。

气象学家表示，美国中部夏末的温暖湿润天气正加快玉米和大豆的生长发育，缓解了对霜冻将可能导致今年晚播作物减产的忧虑。

美国农业部周一称，上周出口检验玉米982.7万蒲式耳，低于市场预估的1,100-1,500万蒲式耳。

一位农业气象学家周一表示，未来一周美国的天气状况以干燥为主，将进一步加重美国玉米和大豆作物的生长压力，从而损及作物优良率和收成前景。

12月玉米期货低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为43。 12月玉米合约 跌4-3/4美分，报4.63-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为137,644口。(完)

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