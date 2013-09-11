芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，在美国农业部月报前有仓位调整动作

路透9月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高，交易商称在周四美国农业部(USDA)9月作物产量和供需报告发布前，有轧平仓位动作。

路透对29位分析师的访查预估均值为预计今年美国玉米产量达创纪录的136.2亿蒲式耳，低于USDA 8月预估的137.63亿。

产量预估机构Lanworth周三将今年美国玉米产量预估上调至133.96亿蒲式耳，之前预估为133.3亿。

一农业气象学家周三表示，预计美国中西部玉米和大豆产区部分地区将有少量降雨，但大豆产区的大部分地区仍将保持干燥，大豆产量前景下滑。

中国粮食信息网(www.grain.gov.cn)预计，2013年中国玉米产量料将创下纪录高位，同时稻米产量或因严重乾旱受损而下降。中国是全球第二大玉米消费国。

12月玉米期货低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为51。 12月玉米合约 升3-1/2美分，报4.72-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为173,940口。(完)

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