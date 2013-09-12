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市场报道 | 2013年 9月 13日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收跌，因农业部预期美国玉米收成创纪录

路透9月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收跌，交易商称，因美国农业部预计2013年美国玉米收成超预期。

农业部在9月供需报告中预计，今年美国玉米产量为创纪录的138.43亿蒲式耳，高于分析师的平均预估136.2亿蒲式耳，且高于上年的107.8亿蒲式耳。去年受干预影响导致玉米减产。

一位农业气象学家称，本周晚些时候开始出现雨量较小的降雨，且气温降低，这可能使美国玉米和大豆作物生长状况恶化以及收成受损的势头放缓。

交易商称，美国中西部玉米现货基差持稳至走低，受累于预期随着收割进程加快，未来几周供应将不断增加。

农业部周度出口销售报告显示，上周出口销售美国2013/14收获年度玉米33.26万吨。低于市场预估的40-50万吨。

12月玉米合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为45。 　　12月玉米合约 跌6-1/4美分，报4.66-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为301,704口。(完)

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CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校)

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