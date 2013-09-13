芝加哥期市：CBOT玉米期货连跌第二日，因USDA上调产量预估的影响发酵

投行观点：Exar评级从买入下调至持有--Stifel
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路透芝加哥9月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下跌，连续第二日下滑，因美国农业部意外上调美国玉米产量预估，继续对玉米价格施压。
CBOT新作12月玉米期货 在过去两日累计下挫2.9%。
CBOT-12月玉米本周下跌2%。
预期下周美国中西部东部地区的玉米收割提速。一农业气象学家称，预期密西西比河以西的各州将迎来降雨，但降水来得太迟，对该处玉米生长没有帮助。
12月玉米合约 跌7-1/4美分，报4.59美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为138,980口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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