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市场报道 | 2013年 9月 14日 星期六 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货连跌第二日，因USDA上调产量预估的影响发酵

路透芝加哥9月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下跌，连续第二日下滑，因美国农业部意外上调美国玉米产量预估，继续对玉米价格施压。

CBOT新作12月玉米期货 在过去两日累计下挫2.9%。

CBOT-12月玉米本周下跌2%。

预期下周美国中西部东部地区的玉米收割提速。一农业气象学家称，预期密西西比河以西的各州将迎来降雨，但降水来得太迟，对该处玉米生长没有帮助。

12月玉米合约 跌7-1/4美分，报4.59美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为138,980口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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