芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因早期收割压力

路透芝加哥9月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下跌，交易商说，因美国中西部东部部份地区的玉米早期收割显示产量良好。

交易商说，但玉米价格跌幅有限，因价格接近三年低位后，买家进场。

分析师预期，美国农业部周一下午公布的周度作物生长状况报告将显示，美国玉米优良率跌1个百分点，至53%。

交易商表示，玉米优良率下降很可能是因为作物枯乾，因玉米已经成熟，而不是反映作物产量下降。

美国农业部周一称，上周出口检验美国玉米2,011.1万蒲式耳，高于预估的1,000-1,400万蒲式耳。

12月玉米合约 跌2-1/2美分，报4.56-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为126,592口。(完)

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