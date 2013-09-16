芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因早期收割压力

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透芝加哥9月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下跌，交易商说，因美国中西部东部部份地区的玉米早期收割显示产量良好。
交易商说，但玉米价格跌幅有限，因价格接近三年低位后，买家进场。
分析师预期，美国农业部周一下午公布的周度作物生长状况报告将显示，美国玉米优良率跌1个百分点，至53%。
交易商表示，玉米优良率下降很可能是因为作物枯乾，因玉米已经成熟，而不是反映作物产量下降。
美国农业部周一称，上周出口检验美国玉米2,011.1万蒲式耳，高于预估的1,000-1,400万蒲式耳。
12月玉米合约 跌2-1/2美分，报4.56-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为126,592口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。