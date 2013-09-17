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市场报道 | 2013年 9月 18日 星期三 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收跌，受累于季节性收割压力

路透9月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收跌，交易商称，之前政府公布最新种植面积预估，以及上周美国玉米作物优良率进一步回落。

美国农业部称，美国农户今年因可能发生灾害而不能种植玉米的面积达357.3万英亩，高于8月报告的344.1万英亩。

农业部周一发布的周度生长报告称，上周美国玉米优良率为53%，低于之前一周的54%。

一位农业气象学家周二表示，本周晚些时候，美国中西部预计将出现大范围降雨，且气温偏低，另外美国大平原冬麦种植区也将迎来对作物生长有利的降雨。

交易商称，美国中西部多数地区玉米现货基差走低，因玉米收割即将开始，今年美国玉米收成可能创纪录，但部分地区的现货基差上扬，因稍早的降雨势头有所减弱。

12月合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为37。 　　12月玉米合约 跌2-1/2美分，报4.54美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为199,562口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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