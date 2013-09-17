芝加哥期市：CBOT玉米期货收跌，受累于季节性收割压力

美国各类经济指标总览--2017/4/11
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月) +0.3 (1月) 实质所得(%)
路透9月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收跌，交易商称，之前政府公布最新种植面积预估，以及上周美国玉米作物优良率进一步回落。
美国农业部称，美国农户今年因可能发生灾害而不能种植玉米的面积达357.3万英亩，高于8月报告的344.1万英亩。
农业部周一发布的周度生长报告称，上周美国玉米优良率为53%，低于之前一周的54%。
一位农业气象学家周二表示，本周晚些时候，美国中西部预计将出现大范围降雨，且气温偏低，另外美国大平原冬麦种植区也将迎来对作物生长有利的降雨。
交易商称，美国中西部多数地区玉米现货基差走低，因玉米收割即将开始，今年美国玉米收成可能创纪录，但部分地区的现货基差上扬，因稍早的降雨势头有所减弱。
12月合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为37。 12月玉米合约 跌2-1/2美分，报4.54美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为199,562口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月) +0.3 (1月) 实质所得(%)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月11日 - 法兴银行中国区金融市场总监何昕周二称，中国宏观经济最大的风险因素是强势美元，预计今年美元兑人民币汇率年底前可能会稳定在7以下，中国将维持稳定的汇率政策，人民币汇率未来的市场波动会长期保持在相对低的范围内，货币体制则不断转向更灵活水平。