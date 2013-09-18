芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因收割缓慢和美元下跌

路透9月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高，交易商说，因降雨推迟美国玉米收割，且美元下跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布将保持当前的刺激计划规模不变。

美元下挫至七个月低位，此前美联储表示，将继续以每月850亿美元的规模购买公债，令金融市场倍感意外，市场原本预期美联储将会宣布缩减经济刺激规模。

一农业气象学家周三称，预料美国中西部大部地区，三角洲和大平原南部在本周稍晚迎来降水，这将放慢早期玉米收割。

12月合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为40。 12月玉米合约 涨2-1/4美分，报4.56-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为159,313口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)