芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因收割缓慢和美元下跌

加拿大股市：收高，能源股受油价上涨带动攀升
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
路透9月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高，交易商说，因降雨推迟美国玉米收割，且美元下跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布将保持当前的刺激计划规模不变。
美元下挫至七个月低位，此前美联储表示，将继续以每月850亿美元的规模购买公债，令金融市场倍感意外，市场原本预期美联储将会宣布缩减经济刺激规模。
一农业气象学家周三称，预料美国中西部大部地区，三角洲和大平原南部在本周稍晚迎来降水，这将放慢早期玉米收割。
12月合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为40。 12月玉米合约 涨2-1/4美分，报4.56-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为159,313口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高，为连续第二日因空头回补上扬，美国农业部周五将发布种植面积报告。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三微升，为连续第二日上扬，因投资者在美国农业部周五发布报告前出脱空头头寸。