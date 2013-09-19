芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因降雨令美国玉米收割进度放缓

加拿大股市：下跌，Cenovus和加拿大帝国商业银行因并购消息下滑
路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周四从一个月高位回落，因Cenovus Energy Inc和加拿大帝国商业银行(CIBC)受并购消息拖累股价大跌。
路透9月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高，交易商说，因降雨推迟美国玉米收割，且小麦期货上涨也带来提振。
一农业气象学家说，未来两周的不时降雨将令美国玉米初期收割进度放缓，且降雨若对迟熟的大豆作物有帮助的话，帮助也不大。
美国农业部周四表示，上周出口销售437,400吨2013/14年旧作玉米，少于预估的450,000-650,000吨。
12月合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为44。 12月玉米合约 涨3-1/4美分，报4.59-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为156,829口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透多伦多3月30日 - 加拿大主要股指周四从一个月高位回落，因Cenovus Energy Inc和加拿大帝国商业银行(CIBC)受并购消息拖累股价大跌。
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路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。