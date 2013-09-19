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市场报道 | 2013年 9月 20日 星期五 05:42 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因降雨令美国玉米收割进度放缓

路透9月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高，交易商说，因降雨推迟美国玉米收割，且小麦期货上涨也带来提振。

一农业气象学家说，未来两周的不时降雨将令美国玉米初期收割进度放缓，且降雨若对迟熟的大豆作物有帮助的话，帮助也不大。

美国农业部周四表示，上周出口销售437,400吨2013/14年旧作玉米，少于预估的450,000-650,000吨。

12月合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为44。 　　12月玉米合约 涨3-1/4美分，报4.59-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为156,829口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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