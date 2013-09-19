芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因降雨令美国玉米收割进度放缓

路透9月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高，交易商说，因降雨推迟美国玉米收割，且小麦期货上涨也带来提振。

一农业气象学家说，未来两周的不时降雨将令美国玉米初期收割进度放缓，且降雨若对迟熟的大豆作物有帮助的话，帮助也不大。