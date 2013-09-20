芝加哥期市：玉米期货收跌，受累于季节性收割压力

标题新闻：美国2月职位空缺增加11.8万至七个月高位，职位空缺率前四个月保持在3.7%后升至3.8%
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路透9月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌，交易商称，因美国大规模玉米收割即将展开，今年美国玉米收成可能创纪录。
本周，美国中西部几乎所有地区均出现降雨，这将使玉米和大豆生长状况恶化的趋势放缓。预计本周末到下周天气将开始转干，这将有助于农户开始大规模收割。
交易消息人士称，民间分析机构Informa Economics上调2013年美国玉米和大豆产量预估，并预计2014年美国大豆种植面积大增。
12月玉米合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标报37。 12月玉米合约 跌8-1/2美分，报4.51美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为163,632口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透4月11日 - ALLIANCE HEALTHCARE SERVICES 在周二早盘 触及逾一年半高位13.05美元，此前该公司表示，与TAHOE GROUP签署最终 合并协议，对该公司的估值为每股13.25美元。交易完成后，ALLIANCE HE ALTHCARE将被私有化，成为TAHOE的间接全资子公司。 ALLIANCE HEALTHCARE最新暴涨27.29%，报12.79美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透4月11日 - RAPID7 预计首季营收处于或高于之前发布的 指导区间的高端，非GAAP每股亏损低于之前的预估。并重申2017年营收预 估，后者符合分析师预估。 RAPID7股价盘初急升9.4%，报16.39美元。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取 浏览**** (编译 刘静；审校 母红)