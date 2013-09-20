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市场报道 | 2013年 9月 21日 星期六 04:44 BJT

芝加哥期市：玉米期货收跌，受累于季节性收割压力

路透9月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌，交易商称，因美国大规模玉米收割即将展开，今年美国玉米收成可能创纪录。

本周，美国中西部几乎所有地区均出现降雨，这将使玉米和大豆生长状况恶化的趋势放缓。预计本周末到下周天气将开始转干，这将有助于农户开始大规模收割。

交易消息人士称，民间分析机构Informa Economics上调2013年美国玉米和大豆产量预估，并预计2014年美国大豆种植面积大增。

12月玉米合约低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标报37。 　　12月玉米合约 跌8-1/2美分，报4.51美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为163,632口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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