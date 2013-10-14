版本:
中国
市场报道 | 2013年 10月 15日 星期二 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收涨，价格触及三年低位后出现低吸买盘

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收涨，交易商称，因12月近月合约盘中跌至三年低位4.32美元后投资者逢低买入。

部分地区现货市场走坚也支持玉米期价。

根据路透对12位分析师的调查预计，截至周日美国玉米收割已完成31%。美国农业部预计将不会公布上周作物生长报告，因政府部分关闭。

未来几天，降雨将导致美国中西部很多地区的收割暂停，但之后天气转干，收割延迟仅局限于密西西比河三角洲地区。 　　12月玉米合约 升3-3/4美分，报4.37美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为132,158口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐