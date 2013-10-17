芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，受助于大豆大涨

路透10月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高，交易商说，大豆大涨给玉米带来支撑。

玉米收升，尽管美国玉米收割活跃及产量好于预期。

一农业气象学家周四称，从现在至周末美国中西部将有少量骤雨，将延迟2013年美国玉米和大豆收割。

谷物处理商和农学家本周表示，美国大豆收成完成了大约一半，玉米收割有约三分之一完成，收成继续好于预期。

根据一行业网站报告，中国在10月向美国买入谷物约20船货，相当于大约120万吨。

12月玉米期货低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为48。 12月玉米合约 涨1/4美分，报4.43美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为183,749口。(完)

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