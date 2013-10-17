芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，受助于大豆大涨

投行观点：波音目标价从162美元上调至170，评级为持有--Canaccord Genuity
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透10月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高，交易商说，大豆大涨给玉米带来支撑。
玉米收升，尽管美国玉米收割活跃及产量好于预期。
一农业气象学家周四称，从现在至周末美国中西部将有少量骤雨，将延迟2013年美国玉米和大豆收割。
谷物处理商和农学家本周表示，美国大豆收成完成了大约一半，玉米收割有约三分之一完成，收成继续好于预期。
根据一行业网站报告，中国在10月向美国买入谷物约20船货，相当于大约120万吨。
12月玉米期货低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为48。 12月玉米合约 涨1/4美分，报4.43美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为183,749口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。