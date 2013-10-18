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市场报道 | 2013年 10月 19日 星期六 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因季节性收割压力

路透10月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收低，交易商称因季节性收割压力，且报告称美国产量高于预期。

一农业气象学家周五称，未来几周仅偶有骤雨，对2013年美国玉米和大豆收割造成的延迟不大。

多数谷物分析师预计，美国玉米和大豆产量将高于美国农业部预估，因农户和商人报告，随着玉米种植带收割推进，产量大于预期。

谷物商人表示，美国中西部现货玉米价格持稳至下滑，因收割加快令运往加工商和乙醇工厂的新供应流增加。

12月玉米期货低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为45。 　　12月玉米合约 跌1-1/2美分，报4.41-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为177,725口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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