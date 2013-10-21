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市场报道 | 2013年 10月 22日 星期二 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，受大豆上涨带动

路透10月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高，交易商说，大豆上涨为玉米提供支撑。

CBOT-12月玉米 尾盘升2-3/4美分，报每蒲式耳4.44-1/4美元。

价格涨势受限，因美国玉米收成可能创纪录。

一农业气象学家周一称，本周气温达冰点，小阵雨及小雪将对收割进度造成很小的拖累，且仅对美国玉米和大豆作物构成很小的损害。

分析师周一说，美国中西部玉米和大豆收割速度仍然慢于正常水平，因为农户未能赶上种植推迟造成的滞后。调查显示，分析师平均预期，在截止10月20日，玉米收割率为42%。

美国农业部周一公布，上周出口检验美国玉米3,227.2万蒲式耳，高于2,300-2,700万蒲式耳预期区间。

分析师说，美国玉米收割活跃，且玉米产量可能录得创纪录水平，这可能在明年较长时间内限制CBOT玉米期货的涨势，尽管目前价格较低导致对玉米的需求不断改善。玉米是全球主要的饲料用谷物。

12月玉米期货低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为50。

今日CBOT玉米期货成交量预计为180,024口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校　母红)
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