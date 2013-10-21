芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，受大豆上涨带动

欧洲已公布经济指标--2017/4/14
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透10月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高，交易商说，大豆上涨为玉米提供支撑。
CBOT-12月玉米 尾盘升2-3/4美分，报每蒲式耳4.44-1/4美元。
价格涨势受限，因美国玉米收成可能创纪录。
一农业气象学家周一称，本周气温达冰点，小阵雨及小雪将对收割进度造成很小的拖累，且仅对美国玉米和大豆作物构成很小的损害。
分析师周一说，美国中西部玉米和大豆收割速度仍然慢于正常水平，因为农户未能赶上种植推迟造成的滞后。调查显示，分析师平均预期，在截止10月20日，玉米收割率为42%。
美国农业部周一公布，上周出口检验美国玉米3,227.2万蒲式耳，高于2,300-2,700万蒲式耳预期区间。
分析师说，美国玉米收割活跃，且玉米产量可能录得创纪录水平，这可能在明年较长时间内限制CBOT玉米期货的涨势，尽管目前价格较低导致对玉米的需求不断改善。玉米是全球主要的饲料用谷物。
12月玉米期货低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为50。
今日CBOT玉米期货成交量预计为180,024口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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