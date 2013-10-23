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市场报道 | 2013年 10月 24日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：玉米期货收涨，受助于空头回补以及大豆和小麦市场涨势

路透10月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收涨，交易商称，受助于空头回补，以及小麦和大豆市场涨势带来的支撑。

CBOT-12月玉米期货 收涨4-1/2美分，报每蒲式耳4.42-3/4美元。

美国玉米收割快速推进以及持续有报告称玉米单产强于预期，拖累价格涨幅放缓。今年美国玉米收成可能创纪录。

尽管收割快速推进，但农户销售缓慢，且中西部部分地区的玉米现货市场走坚也扶助支撑玉米期价。

一位农业气象学家周三称，天气转干且气温回落将使2013年美国玉米和大豆收割再度加速。

产量预估机构Lanworth周三上调全球玉米和大豆产量预估，因报告称，美国中西部正在进行的收割单产强于预期。

12月玉米期货低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为49。

今日CBOT玉米期货成交量预计为273,748口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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