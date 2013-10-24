芝加哥期市：CBOT玉米期货收跌，受累于收割压力和玉米丰产

路透10月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收跌，交易商称，因收割快速推进，且美国玉米收成可能创纪录。

一位农业气象学家周四称，目前到下周一美国中西部天气转干，将使美国玉米和大豆收割快速推进。

尽管周四公布的美国农业部周度出口销售报告显示，玉米出口销售量巨大，玉米期货仍然走低。

农业部表示，截至10月3日当周，出口销售美国玉米共计134.14万吨，高于预估的65-85万吨。

美国农业部目前正在补发因政府在10月前三周多数时间停运而推迟发布的出口销售报告。

分析师和交易商周四称，美国玉米和豆粕出口量巨大，说明全球对饲料的需求仍然旺盛。

美国农业部周四还报告，出口销售21万吨美国玉米给墨西哥，在2014年9月1日开始的2014/15收割年度交割。

12月玉米期货低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为45。 12月玉米合约 跌2-1/2美分，报4.40-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为251,159口。(完)

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