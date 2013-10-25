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市场报道 | 2013年 10月 26日 星期六 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因季节性收割压力

路透10月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收低，交易商称因收割快速推进，且美国玉米收成可能创纪录。

一农业气象学家周五表示，预报至下周初美国天气干燥，将使美国玉米和大豆收割快速推进。

现货交易商表示，美国中西部玉米现货价格持稳，因该地区收割进度加快。

12月玉米期货低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为45。 　　12月玉米合约 跌1/4美分，报4.40美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为216,678口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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