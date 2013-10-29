芝加哥期市：CBOT玉米期货收升，因回补空头和低吸买盘

投行观点：博通(Broadcom)目标价从210美元上调至240--摩根士丹利
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路透10月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收高，交易商说，因玉米市场上日下跌至三年低位后有回补空头及低吸买盘。
玉米升幅受限，因美国玉米收割活跃，且收成可能创纪录。另外，报告持续显示玉米单产多于预期。
截至周日，美国玉米收割率为59%，高于市场预期，且多于之前一周的39%，但低于五年均值62%。
中国国家粮油信息中心周二预计，2013年中国玉米进口量将达到500万吨。该预测值接近中国去年的实际进口量。
12月玉米期货低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为36。 12月玉米合约 升1-1/4美分，报4.32美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为283,209口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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