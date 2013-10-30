芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因美国玉米收成可能创纪录高位

路透10月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低，交易商说，因美国玉米收成可能创纪录高位。

一农业气象学家表示，本周中降水将拖慢美国玉米和大豆收割进度，但周五天气转干将使农夫恢复迅速的收割速度。

“过去几天农夫收割进展良好，且今日继续收割，但收割在今日稍晚将要停止，因一风暴横扫美国中西部，”World Weather Inc气象学家Andy Karst说。

交易员说，美国中西部玉米和大豆现货基差买盘周三多数持稳至上涨，因降水预期将令区内大部份收割暂停。

12月玉米期货低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为34。 12月玉米合约 跌1-3/4美分，报4.30-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为268,858口。(完)

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