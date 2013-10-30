芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因美国玉米收成可能创纪录高位

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称瑞郎较长期均值仍高约10%，央行将继续在必要时干预汇市
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路透10月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低，交易商说，因美国玉米收成可能创纪录高位。
一农业气象学家表示，本周中降水将拖慢美国玉米和大豆收割进度，但周五天气转干将使农夫恢复迅速的收割速度。
“过去几天农夫收割进展良好，且今日继续收割，但收割在今日稍晚将要停止，因一风暴横扫美国中西部，”World Weather Inc气象学家Andy Karst说。
交易员说，美国中西部玉米和大豆现货基差买盘周三多数持稳至上涨，因降水预期将令区内大部份收割暂停。
12月玉米期货低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为34。 12月玉米合约 跌1-3/4美分，报4.30-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为268,858口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。