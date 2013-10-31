芝加哥期市：玉米期货收跌，受累于收割压力

标题新闻：eNCA电视报导南非总统祖马重组内阁，撤换财长戈尔丹，路透未能证实这则消息
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路透10月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收跌，交易商称，因美国玉米收割正在进行，今年收成可能创纪录。
一位农业气象学家周四称，美国中西部玉米和大豆种植区本周中普遍降雨，这将导致收割暂停，但预计天气将在周末转干。
美国农业部周四表示，截至10月24日的三周，出口销售美国玉米455.54万吨，高于市场预期的190-250万吨。
农业部周四表示，民间出口商报告，向日本和韩国出口销售29.704万吨美国玉米，本作物销售年度交割。
周四公布的数据显示，中国和其他大型谷物进口国在美国政府停运的16天间大举买入玉米和大豆，充分利用对这些国家的出口必须报告的规定无法实施的机会。
12月玉米期货低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为31。
12月玉米合约 跌2美分，报4.28-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为433,141口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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* 美国第四季GDP终值被上修至增长2.1% * 预计收益率只是短暂上涨 路透纽约3月30日 - 美国公债收益率周四上涨，此前美国第四季国内 生产总值(GDP)终值被上修，表明经济增长稳定，但增速弱于前季。 “我们对美国经济增长和潜在基本面持积极态度，但我们预计增速不 会跳升至3%，”富兰克林坦伯顿的固定收益集团首席投资官Chris Molump hy称。 “在这种环境下，收益率小幅走高，不会大幅上升。” 美债收益率过去两周走低，指标10年期公债收益率自3月14日触及三 个月高位后跌了约30个基点。分析师称，周四收益率小幅上涨可能仅是短 暂的走势。 数据显示，美国第四季GDP增长年率为2.1%，高于之前发布的1.9%， 也超过市场2.0%的预估，但低于第三季3.5%的增速。 尾盘，指标10年期美债 价格下跌9/32，收益率报2.419% ，周三尾盘报2.387%。 30年期美债 价格下跌24/32，收益率报3.03
路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。