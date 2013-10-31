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市场报道 | 2013年 11月 1日 星期五 05:09 BJT

芝加哥期市：玉米期货收跌，受累于收割压力

路透10月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收跌，交易商称，因美国玉米收割正在进行，今年收成可能创纪录。

一位农业气象学家周四称，美国中西部玉米和大豆种植区本周中普遍降雨，这将导致收割暂停，但预计天气将在周末转干。

美国农业部周四表示，截至10月24日的三周，出口销售美国玉米455.54万吨，高于市场预期的190-250万吨。

农业部周四表示，民间出口商报告，向日本和韩国出口销售29.704万吨美国玉米，本作物销售年度交割。

周四公布的数据显示，中国和其他大型谷物进口国在美国政府停运的16天间大举买入玉米和大豆，充分利用对这些国家的出口必须报告的规定无法实施的机会。

12月玉米期货低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为31。

　　12月玉米合约 跌2美分，报4.28-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为433,141口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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