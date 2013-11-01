芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因收割压力

标题新闻：美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示2月经季调后职位空缺增至574.3万
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路透11月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收低，交易商说，因美国玉米收割正在展开，且今年收成可能创纪录。
一农业气象学家表示，周末至下周初天气转干，使农户在本周中因降水推迟田间作业后，重新恢复收割玉米和大豆收割。
市场消息人士称，Informa Economics周五将2013年美国玉米收成预估上调至142.23亿蒲式耳，高于之前预估的140.10亿。美国农业部将在11月8日周五1700 GMT公布11月供需报告。
市场消息人士还表示，Informa Economics将阿根廷玉米产量预估下调至2,500万吨，之前预估为2,700万吨。
12月玉米期货低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为30。 12月玉米合约 跌1美分，报4.27-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为339,402口。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透4月11日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 272.7 93 270.0 16 * 5月 257.1 44 256.5 6 * 6月 247.3 162 245.5 90 * 7月 238.7 308 238.1 138 * 8月 233.1 1024 231.6 754 * 9月 229.3 5816 227.5 1315 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
道琼工业指数下跌26.71点，或0.13%，至20,631.31点；标准普尔500指数降4.43点，或0.19%，至2,352.73点；纳斯达克指数降9.85点，或0.17%，至5,871.07点。(完) (编译 刘静；审校 母红)