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市场报道 | 2013年 11月 2日 星期六 04:58 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因收割压力

路透11月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收低，交易商说，因美国玉米收割正在展开，且今年收成可能创纪录。

一农业气象学家表示，周末至下周初天气转干，使农户在本周中因降水推迟田间作业后，重新恢复收割玉米和大豆收割。

市场消息人士称，Informa Economics周五将2013年美国玉米收成预估上调至142.23亿蒲式耳，高于之前预估的140.10亿。美国农业部将在11月8日周五1700 GMT公布11月供需报告。

市场消息人士还表示，Informa Economics将阿根廷玉米产量预估下调至2,500万吨，之前预估为2,700万吨。

12月玉米期货低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为30。 　　12月玉米合约 跌1美分，报4.27-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为339,402口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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