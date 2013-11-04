版本:
中国
市场报道 | 2013年 11月 5日 星期二 05:53 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因美国玉米产量可能创纪录

路透11月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收低，交易商表示，因美国玉米收成可能创纪录。

CBOT-12月玉米 收低1美分，报每蒲式耳4.26-1/4美元。

一农业气象学家表示，持续至本周中的降水将令美国玉米和大豆收割速度放缓。

分析师平均预期，2013年美国玉米产量将为140.03亿蒲式耳，创纪录高位，高于9月预估的138.43亿蒲式耳。

分析师平均预期，2013/14年美国玉米结转库存为20.29亿蒲式耳，高于9月预估的18.55亿蒲式耳。

分析师平均预期2013/14年全球玉米结转库存为1.5421亿吨，高于9月预估的1.5142亿吨。

美国农业部表示，最新一周出口检验玉米3,131.5万蒲式耳，高于市场预期的2,500-3,000万蒲式耳。

12月玉米期货低于所有关键移动均线，九日相对强弱指标为29。

今日CBOT玉米期货成交量预计为296,879口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校　母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐